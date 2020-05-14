Роснефть и Яндекс запускают совместный проект по удаленной оплате топлива на АЗС через мобильную услугу Яндекс.Заправки. АЗС Роснефти подключат к услуге поэтапно.

"Роснефть" и "Яндекс" запускают совместный проект по удаленной оплате топлива на АЗС через мобильную услугу "Яндекс.Заправки". АЗС "Роснефти" подключат к услуге поэтапно.Первыми к проекту присоединятся в мае 327 АЗС "Роснефти" и BP в Москве и Московской области, 126 АЗС "ПТК" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также 66 АЗС "Башнефти" в Уфе, сообщает "Роснефть".На втором этапе подключат АЗС "Роснефти" в других крупных российских городах.Таким образом, количество АЗС, на которых можно заплатить за топливо удаленно, превысит к осени 1,1 тысячи. В дальнейшем к услуге подключат все заправочные станции под управлением "Роснефти" (более 3 тысяч АЗС).Услуга "Яндекс.Заправки" встроена в "Яндекс.Навигатор" и сообщает пользователю о наличии топлива на АЗС по кратчайшему пути. На самой АЗС услуга позволяет выбрать номер колонки, вид топлива и количество литров, а также заплатить. Время заправки через мобильное приложение не превысит 2 минут, что положительно скажется на пропускной способности АЗС.