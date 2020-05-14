В Роструде разъяснили порядок перевода сотрудников на удаленный режим работы. В частности, в ведомстве подчеркнули, что зарплата таким работникам не может быть снижена, если они выполняют все свои должностные обязанности.

В Роструде разъяснили порядок перевода сотрудников на удаленный режим работы. В частности, в ведомстве подчеркнули, что зарплата таким работникам не может быть снижена, если они выполняют все свои должностные обязанности."Если работник трудится полное время и выполняет объем работы, снижение работодателем заработной платы работника в одностороннем порядке будет считаться нарушением трудового законодательства", — сообщили РИА Новости в Роструде.Пожаловаться на такие ситуации сотрудники могут через сервис "Коронавирус: горячая линия" на портале "Онлайнинспекция.рф", отметили в организации.Также в Роструде напомнили, что при переводе сотрудников на "удаленку" работодателю нужно определить порядок организации такой работы: как доводить до сотрудника задания, как сотрудник будет отчитываться об их выполнении, как будет решен вопрос об обеспечении работника необходимым оборудованием. Все эти пункты должны быть отражены в дополнительном соглашении к трудовому договору, с которым все сотрудники должны быть ознакомлены.При этом в ведомстве особо подчеркнули, что включение в трудовой договор дополнительных условий не лишает работников гарантий, предусмотренных ТК РФ.Пандемия коронавируса COVID-19 вынудила многие компании изменить порядок работы, большое количество работников было переведено на удаленный режим работы.