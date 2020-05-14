Государственная Росзарубежнефть получила 80% Национального нефтяного консорциума (ННК), через который Роснефть владела крупным добывающим активом в Венесуэле.

Государственная "Росзарубежнефть" получила 80% "Национального нефтяного консорциума" (ННК), через который "Роснефть" владела крупным добывающим активом в Венесуэле.По данным ЕГРЮЛ, владельцем 80% ННК стало ЧОП "РН-Охрана-Рязань", которое в конце апреля перешло в собственность "Росзарубежнефти", сообщает "Интерфакс". "РН-Охрана-Рязань" входила в состав ТНК, а "Роснефть" купила ТНК в 2013 г.Уставный капитал "РН-Охрана-Рязань" составлял 250 тыс. руб. Но 1 мая одновременно со сменой собственника уставный капитал увеличен до 322,75 млрд руб., такой же уставный капитал имеется у самой "Росзарубежнефти", созданной государством перед сделкой с "Роснефтью"."Роснефть" имела 80% в ННК, остальные 20% принадлежат "Газпром нефти". ННК является участником СП с венесуэльской PDVSA, которое разрабатывает месторождение тяжелой нефти "Хунин-6" в бассейне реки Ориноко.АО "Росзарубежнефть" зарегистрировано в Москве 28 марта. В этот день правительство заявило о покупке у "Роснефти" активов в Венесуэле на баланс неназванной госкомпании в обмен на 9,6% акций "Роснефти". Размер уставного капитала "Росзарубежнефти" сопоставим с рыночной стоимостью пакета акций.