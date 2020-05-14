Французский фармгигант обслуживает США без очереди. С такими заголовками европейская пресса отреагировала на противоречивое заявление одного из руководителей фармацевтического концерна Sanofi о том, что первой разработанная им вакцина достанется тому, кто платил много и в долларах. А не тем, кто до сих пор не решил, платить ли в евро.

"Французский фармгигант обслуживает США без очереди". С такими заголовками европейская пресса отреагировала на противоречивое заявление одного из руководителей фармацевтического концерна Sanofi о том, что первой разработанная им вакцина от коронавируса COVID-19 достанется тому, кто платил много и в долларах. А не тем, кто до сих пор не решил, платить ли в евро. И это скандал.Кто за вакцину платит, тот ее и получает. И в случае крупнейшей французской фармацевтической компании Sanofi, право первой партии будет принадлежать США. Такое далекое от французского политеса скандальное заявление главы этой компании британца Поля Хадсона вызвало бурю негодования. Его коллеге, главе французского подразделения этой компании, пришлось объясняться."Это правда, что мы очень рано начали работать с американским правительством, которое заплатило нам несколько сотен миллионов евро. А особые правила в Соединенных Штатах позволили бы нам быстро выпустить их на рынок", — оправдывался он.- Миллионы евро? То есть вы попросили у Брюсселя миллионы евро и их не получили?"Мы все еще ведем переговоры с Германией и Францией, но США опередили всех, заплатили первыми", — разводит руками глава французского подразделения Sanofi.Свою позицию компания была вынуждена скорректировать, мол, дадут вакцину всем. Но производить ее все равно будут на заводах в США и Канаде, потому что деньги их, и потому что, к примеру, завод в Лионе сейчас загружен. Он заточен на изготовление вакцины от обычного гриппа. Любопытно, что французская пресса в этом вопросе поддержала американцев."Еще когда бушевала атипичная пневмония, мы просили у Европы деньги, но прямого ответа не получили. А США взяли и выделили 226 миллионов долларов, несмотря на то, что вакцина, возможно, будет готова только через 2 года. И все равно они готовы вкладываться", — отмечают французские политологи."Американцы взялись профинансировать проект. Взяли на себя финансовый риск, поэтому, как неудачно выразился американский офис Sanofi, "их обслужат первыми". Но заводы во Франции продолжают работать, исследования идут, вакцина нужна всем. То есть, Франции следовало бы вовремя предложить Sanofi эти 300 миллионов, и тогда сделали бы все вместе!" – подчеркивает другой политолог.А вот власти такого расклада не оценили. Они напомнили, что за последние годы компания получила на свои исследования от французских налогоплательщиков около 150 миллионов евро. В министерстве экономики и финансов Франции назвали слова главы Sanofi неприемлемыми, депутаты национального собрания призвали защитить здоровье от рыночных игр, а президент страны Эммануэль Макрон на следующей неделе вызывает на ковер руководство французской компании.Десятки бывших глав государств подписали открытое письмо, где призвали сделать вакцину бесплатной, а Еврокомиссия призвала сделать ее доступной для всех стран. Но одно дело слова, а другое — реальные деньги.Огромная бюрократическая машина Евросоюза как всегда довольно долго раскачивалась, прежде чем дать ответ на общий санитарный вызов для всего мира. С момента начала эпидемии в Европе прошло уже два месяца, и только на прошлой неделе здесь состоялся виртуальный саммит с участием 40 стран и доноров. Средства, которые они собрали, теперь обещают вложить в совместные усилия по поиску вакцины.США участия в саммите не приняли. Они пошли привычным путем — еще в середине марта 2020 года попытались купить если не готовый продукт, то ученых, которые его могут произвести.История с Францией — не первая. Дональд Трамп предложил немецким ученым переехать в Штаты и выделил германской компании миллиард долларов в обмен на эксклюзивные права на лекарство от коронавируса. Тогда вмешалась Ангела Меркель. И глава немецкой компании, который лично обсуждал сделку с Трампом, был вынужден уйти в отставку. Пойдет ли по тому же пути французская компания — большой вопрос.