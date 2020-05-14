Если Америка не поторопится с отменой ограничительных мер, ее экономику ждет настоящая катастрофа. Об этом заявил министр финансов США. Тем временем президент Трамп уже призывает губернаторов как можно скорее открывать школы. И грозит санкциями Пекину из-за пандемии. Как коронавирус влияет на жизнь американцев и жителей других стран?

Если Америка не поторопится с отменой ограничительных мер, ее экономику ждет настоящая катастрофа. Об этом заявил министр финансов США. Тем временем президент Трамп уже призывает губернаторов как можно скорее открывать школы. И грозит санкциями Пекину из-за пандемии. Как коронавирус влияет на жизнь американцев и жителей других стран?Промедление смерти подобно. Эта фраза вполне применима к экономической ситуации в США, считает министр финансов Стивен Мнучин. В эфире Fox News он заявил, что ограничительные меры пора отменять, иначе американскую экономику ждет катастрофа. При этом Мнучин добавил, что целиком и полностью доверяет президенту Трампу. И верит, что стремительное возвращение к привычной жизни возможно без дальнейшего распространения коронавируса."Открывать экономику нужно безопасным способом. То есть начинать процесс нужно с тех районов, где случаев заражения сравнительно немного. В этом я полностью согласен с президентом Трампом. Однако отмечу, что мы, возможно, выжидали слишком долго. И существует высокий риск уничтожения экономики США", — комментирует ситуацию министр финансов США Стивен Мнучин.В Калифорнии власти Сан-Франциско со следующей недели разрешили большинству предприятий возобновить розничную торговлю. А вот в Нью-Йорке после выступления главного инфекциониста США Энтони Фаучи перепроверяют статистику по числу летальных исходов от коронавируса COVID-19. Подтвержденных случаев – более 15 тысяч. Еще более 5 тысяч пока относят к вероятным. Мэр Нью-Йорка отметил, что на восстановление экономики городу в ближайшие два года потребуется примерно 17 миллиардов долларов в виде федеральной помощи.Дональд Трамп тем временем обещает изучить законопроект республиканца Линдси Грэма, который предлагает ввести санкции против Пекина. МИД КНР уже назвал инициативу аморальной. Но Трампа сейчас больше волнует заявление Энтони Фаучи, который предостерег от поспешного снятия ограничений в США."Я был удивлен, поскольку для меня это неприемлемый сценарий. Особенно когда речь заходит о школах. Единственное, что я могу допустить, — это то, чтобы профессора и учителя старшего возраста находились на самоизоляции еще несколько недель. Скажем, четыре или пять. Но в целом пора возобновлять учебный процесс", — отмечает президент США Дональд Трамп.Также Трамп заявил, что уже устал от ограничений в Белом доме. В частности, он уже соскучился по вице-президенту Майку Пенсу, который временно дистанцировался от всех после того, как у его пресс-секретаря был обнаружен коронавирус. К слову, Пенс, как и Трамп, уже не раз публично выступал против ношения защитных масок. Но вот на днях был замечен в Белом доме с маской на лице. Однако, отметил президент, сейчас Пенс общается с кем-либо только по телефону."Я не видел Майка Пенса уже давно и скучаю по нему. Мы долго разговариваем по телефону. Он в хорошей форме. Результаты его тестов на коронавирус отрицательные. Но мы все равно какое-то время будем держаться порознь. Вы же знаете, насколько заразен этот вирус. Сейчас Майк — у себя в офисе, довольно далеко от людей. И он отлично справляется со своей работой", — рассказывает президент США Дональд Трамп.А вот в Японии сегодня ожидается первое ослабление ограничительных мер – отмена режима ЧС. Правда, не по всей стране. Он продолжит действовать в Токио и прилегающих к нему префектурах. И сегодня же на повестке – заседание исполкома МОК. Тема обсуждения в режиме видеоконференции – последствия переноса Олимпийских игр в Токио на 2021 год. В их числе – колоссальные финансовые потери для организаторов и изменения карьерных планов многих спортсменов. Тем временем во Всемирной организации здравоохранения отметили, что о быстрой победе над вирусом говорить не приходится."Этот вирус может никогда не исчезнуть. Как никуда не делся ВИЧ. Я их не сравниваю, но думаю, что очень важно, чтобы мы были реалистами. У нас есть только одна великая надежда — это высокоэффективная вакцина. Ее нужно как можно скорее разработать. И сделать доступной для всех и каждого", — подчеркивает исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, доктор Майк Райан.В Финляндии сегодня вновь открываются школы и внутренние границы для рабочих поездок в Шенгенской зоне. Туристические поездки за рубеж пока не рекомендуются. А вот в Болгарии до середины июня объявлен режим чрезвычайной эпидемической ситуации.Все более тревожная ситуация — в Бразилии. Там с каждым днем увеличивается число подтвержденных случаев заражения. За последние сутки их более 11 тысяч. Сейчас Бразилия занимает первое место среди латиноамериканских стран по количеству случаев инфицирования коронавирусом и смертей от него. Бразильцы обвиняют в этом президента Болсонару, который, по их словам, изначально несерьезно отнесся к вирусной угрозе и не запретил в феврале карнавал и сопутствующие ему массовые гуляния, после которых в стране и появились первые заразившиеся.