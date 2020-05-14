Японская Sony представила первый в мире сенсор изображения со встроенным искусственным интеллектом.

Японская Sony представила первый в мире сенсор изображения со встроенным искусственным интеллектом. По заявлениям компании, технология предназначена для розничной торговли и промышленного применения и способна выполнять задачи по сбору данных более безопасно и намного быстрее, чем существующие методы, сообщает Bloomberg.Новые датчики IMX500 и IMX501 оснащены логическим процессором и памятью, превращая каждый модуль в миниатюрный компьютер. Ключевым преимуществом такого подхода является то, что чип может выполнять задачи, присущие системам искусственного интеллекта, обычно встраиваемого в ПО основного устройства-носителя, — идентификацию, анализ или подсчет интересующих объектов. Все это может происходить внутри сенсора изображения без выгрузки информации на отдельный чип. Это также исключает задержку передачи и снижает энергопотребление.По словам Sony, этот автономный метод обеспечивает повышенную конфиденциальность и безопасность данных, а также позволяет проводить практически мгновенный анализ и отслеживание объектов. Датчики могут выполнять такие задачи, как определение количества людей, сканирование штрих-кодов и мониторинг сонливости водителя, — все это при помощи одной микросхемы.Новые датчики Sony способны обрабатывать обычное 12-мегапиксельное неподвижное изображение, 4K-видео со скоростью до 60 кадров в секунду или может посылать только метаданные о том, что видел датчик. Среди приложений, предложенных Sony, подсчет и отслеживание посетителей в общественных местах, составление тепловой карты и карты заторов, а также измерение поведения покупателей в местах розничной торговли.Японский технологический гигант является мировым лидером по поставкам датчиков изображения для смартфонов, таких как iPhone от Apple Inc., и специальных фото- и видеосенсоров для Nikon Corp.Sony принадлежит примерно 90% рынка датчиков изображения для камер смартфонов, но в компании опасаются, что прибыльность этого направления деятельности в текущем году может ухудшиться из-за пандемии.В последние годы сенсорное подразделение было самым надежным драйвером роста. Новые продукты соответствуют долгосрочной цели компании, сформулированной генеральным директором Кеничиро Йошида (Kenichiro Yoshida), которая заключается в расширении спектра предлагаемых ею сенсорных решений и получении постоянной прибыли в большем объеме.Sony намерена увеличить долю альтернативных решений, включая датчики со встроенными процессорами ИИ, с нынешних 4% до 30%.Sony заявила, что она уже отгрузила образцы своих новых датчиков потенциальным покупателям, которые в основном заняты в сегменте "Бизнес для бизнеса", включая автоматизацию производства.В IV квартале финансового года (завершился 31 марта) чистая прибыль корпорации Sony упала на 86% до 12,6 миллиарда иен с 87,9 миллиарда иен годом ранее. Операционная прибыль сократилась на 57% до 35,45 миллиарда иен с 82,73 миллиарда иен годом ранее.Выручка снизилась до 1,749 триллиона иен против 2,128 триллиона иен в IV квартале предыдущего финансового года, сообщает компания.Квартальная выручка от продажи видеоигр и приставок сократилась на 64,5% до 433,6 миллиарда иен, от музыкального бизнеса — на 1,4% до 211,4 миллиарда иен. Выручка от кинобизнеса выросла на 35% до 329,1 миллиарда иен, от производства датчиков изображения — на 38,8% до 231,2 миллиарда иен.Операционная прибыль в 2019-2020 финансовом году упала на 5% до 845,5 миллиарда иен. Чистая прибыль снизилась на 36% до 582,2 миллиарда иен, выручка — на 5% до 8,26 триллиона иен.