В ходе обыска в квартире на Ленинском проспекте сотрудниками полиции был обнаружен контейнер с веществом неизвестного происхождения, общей массой свыше 480 граммов...

«Сотрудники ОНК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих москвичей по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – метадона и психотропного вещества – амфетамина», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Нахимовском проспекте задержали 22-летнего жителя столицы. Молодой человек в доме по улице Архитектора Власова сделал закладку неизвестного вещества, которое было изъято в ходе осмотра места происшествия. Согласно проведенному исследованию оно признано наркотическим средством – метадоном, массой 0,99 грамма. На Нахимовском проспекте молодой человек собирался сделать еще одну закладку, но был задержан. Полицейские изъяли у него еще два свертка с неизвестным веществом, которое согласно проведенному исследованию признано метадоном, общей массой 1,97 грамма.Вскоре полицейские установили соучастника противоправного деяния. В ходе обыска в квартире 29-летнего москвича на Ленинском проспекте сотрудниками полиции был обнаружен контейнер с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое признано психотропным веществом – амфетамином, общей массой 486,85 грамма.Также во время обыска в квартире были обнаружены и изъяты три предмета, конструктивно схожие с автоматическим оружием, два предмета – с пистолетом и 770 единиц боеприпасов. Изъятое направлено на экспертизу.Следственными отделами ОМВД России по району Черемушки и Гагаринскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56