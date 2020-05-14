Около 35% россиян увеличили траты на продукты питания в самоизоляции и при этом чаще заказывают еду на дом, а 25% - сократили, сообщается в исследовании Центра изучения потребительского поведения Роскачества совместно с OMI (Online Market Intelligence).

Около 35% россиян увеличили траты на продукты питания в самоизоляции и при этом чаще заказывают еду на дом, а 25% — сократили, сообщается в исследовании Центра изучения потребительского поведения "Роскачества" совместно с OMI (Online Market Intelligence).Около 70% россиян сократили походы в магазин. Повседневные расходы россиян сократились в апреле на 16,6% по сравнению с показателем в марте, по данным исследования "Ромир". Однако в годовом выражении — к апрелю 2019 года — показатель вырос на 2,4%.Расходы россиян оказались в апреле наибольшими ежемесячными расходами за все годы наблюдений. Это связано с тем, что в марте и апреле потребительские расходы рекордно выросли из-за закупок товаров первой необходимости: россияне создавали запасы в ожидании худших условий карантина и пандемии. А в конце апреля — накануне майских праздников — расходы еще раз рекордно выросли.Пандемия превратила онлайн-продажи в самый динамично растущий сегмент торговли. Онлайн-покупки товаров, продуктов и готовой еды выросли до рекордных объемов. Внутри рынка онлайн-продаж лидирует сегмент экспресс-доставки, то есть в течение часа с момента заказа. По прогнозам компании Infoline Аналитика, в этом году объемы экспресс-доставки могут вырасти до 30 миллиардов руб. — больше чем в 40 раз. А весь рынок интернет-продаж товаров широкого потребления может достигнуть 135 миллиардов вместо 40 миллиардов в прошлом году.