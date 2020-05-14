Согласно данным, приведенным в отчете CB Insights, Китай занял второе место по числе компаний-единорогов в 2019 году. Компании-единороги – это компании, чья капитализация за короткий период времени превысила $1 миллиард. Компании-единороги отражают состояние экономики страны, тенденции и уровень конкурентоспособности экономики. Компании-единороги в Китае в основном работают в области интернет-технологий.

Согласно данным, приведенным в отчете CB Insights, Китай занял второе место по числе компаний-единорогов в 2019 году.Компании-единороги – это компании, чья капитализация за короткий период времени превысила $1 миллиард. Компании-единороги отражают состояние экономики страны, тенденции и уровень конкурентоспособности экономики.Компании-единороги в Китае в основном работают в области интернет-технологий.Ниже мы расскажем о 10 крупнейших компаниях-единорогах Китая в 2019 году.10. JD LogisticsJD Logistics – логистическая компания Китая, обладающая самой разветвленной инфраструктурой в стране. Компании принадлежит более 405 складов, которые обслуживают более 2 тысяч регионов материкового Китая. Капитализация компании в 2019 году оценивается в $13,4 миллиарда.9. BitmainBitmain — китайский майнинг-гигант, капитализация которого в 2019 году оценивается в $14,8 миллиарда. Компания зарегистрирована в Пекине и является производителей устройств для майнинга криптовалют.8. WeBankWeBank – интернет-банк в Китай, капитализация которого оценивается в $16,1 миллиарда. 30% акций принадлежит Tencent, еще по 20% принадлежит инвестиционным фирмам Baiyeyuan Investment и Liye Group.7. JD Finance/JD DigitsJD Finance/JD Digits – компания, предоставляющая ряд финансовых услуг частным лицам, стартапам и компаниям в Китае. Ее капитализация оценивается в $20,5 миллиарда.6. KuaishouKuaishou – компания, зарегистрированная в Пекине. Компания предоставляет платформу для торговли и является одним из лидеров электронной коммерции в Китае. Ее капитализация оценивается в $28,6 миллиарда.5. Cainiao Network TechnologyCainiao – популярная китайская логистическая компания, входящая в состав Alibaba Group.Ее капитализация оценивается в $29,8 миллиарда.4. Lu.comКомпания была основана в 2011 году. Это была платформа для кредитования P2P. С тех пор платформа развивалась и стала предоставлять дополнительные финансовые услуги. Теперь это второй крупнейший кредитор в Китае, капитализация которого оценивается в $38 миллиардов.3. DiDi ChuxingDiDi Chuxing называют китайским конкурентом Uber. Компания предоставляет услуги такси, а также прокат автомобилей, даже транспорта класса люкс. Капитализация компании достигает $51,6 миллиарда.2. ByteDanceКомпания была основана в 2011 году. В настоящий момент ByteDance является владельцем сервиса TikTok, который стал популярен во всем мире. Капитализация компании оценивается в $75 миллиардов.1. Ant FinancialAnt Financial считается самой дорогой финансовой компанией в мире. Ее капитализация оценивается в $150 миллиардов. Сегодня компания управляет крупнейшей платформой мобильных и онлайн-платежей Alipay, самым большим фондом денежного рынка YueBao, онлайн-банком MYbank. Общее число пользователей превышает 450 миллионов человек.