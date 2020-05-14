Столичный предприниматель лишился 23,7 миллиона рублей, которые намеревался потратить на закупку 2 миллионов медицинских масок. Деньги у него увели прямо из банковской ячейки, куда он их положил на время сделки. Обманувшего бизнесмена афериста сняла камера наблюдения.

Столичный предприниматель лишился 23,7 миллиона рублей, которые намеревался потратить на закупку 2 миллионов медицинских масок. Деньги у него увели прямо из банковской ячейки, куда он их положил на время сделки. Обманувшего бизнесмена афериста сняла камера наблюдения.Злоумышленник представился представителем компании, производящей столь востребованный во время пандемии коронавируса товар. Покупатель в знак серьезности своих намерений в присутствии продавца внес 23,7 миллиона рублей в арендованную банковскую ячейку, а ключ оставил у себя вплоть до получения медицинских масок.Последних, однако, он так и не увидел. Как и денег, которые пришел забирать из банка — ячейка была пуста. Записи с камер помогли установить, что ранее подозреваемый вместе с подельниками арендовал ту же ячейку и, судя по всему, изготовил дубликат ключа, которым спустя несколько часов после переговоров с предпринимателем и открыл замок. На кадрах видно, как мужчина перекладывает пачки купюр в сумку, после чего спокойно удаляется.Предполагаемого афериста задержали на съемной квартире в Москве, денег при нем обнаружено не было, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Мужчина взят под стражу, ему грозит до 10 лет по статье "Кража".