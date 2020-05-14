Под Красноярском автомобильные трассы оказались завалены традиционным майским снегом. Водителей просят соблюдать осторожность.

Под Красноярском автомобильные трассы оказались завалены традиционным майским снегом. Водителей просят соблюдать осторожность. Очевидцы зафиксировали на камеру видеорегистратора сильные осадки возле села Чунояр, на участке дороги из Канска в Богучаны. Этот погодный сюрприз стал уже вторым за месяц — 5 мая осадки покрыли более 30 километров трассы "Енисей", передает ГТРК "Красноярск".Ранее синоптики сообщали, что жару сменит гроза и сильный ветер. В южных и центральных районах края сегодня ожидаются ливни, град, грозы и порывистый ветер до 20 м/с.