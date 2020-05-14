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<a href="https://33live.ru/novosti/14-05-2020-ufc-tejshejra-pobedil-smita-v-glavnom-boyu-turnira-fight-night-171.html" target="_blank">UFC. Тейшейра победил Смита в главном бою турнира Fight Night 171</a> - В Джексонвилле состоялся турнир Абсолютного бойцовского чемпионата Fight Night 171. В главном бою вечера сошлись бразилец Гловер Тейшейра и американец Энтони Смит. Боец в полутяжелом весе из Бразилии одержал победу над соперником техническим нокаутом.