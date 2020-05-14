В Джексонвилле состоялся турнир Абсолютного бойцовского чемпионата Fight Night 171. В главном бою вечера сошлись бразилец Гловер Тейшейра и американец Энтони Смит. Боец в полутяжелом весе из Бразилии одержал победу над соперником техническим нокаутом.
В Джексонвилле состоялся турнир Абсолютного бойцовского чемпионата Fight Night 171. В главном бою вечера сошлись бразилец Гловер Тейшейра и американец Энтони Смит. Боец в полутяжелом весе из Бразилии одержал победу над соперником техническим нокаутом.
Importante victoria para @gloverteixeira