В Подмосковье техобслуживание и ремонт автомобилей могут разрешить уже на днях, хотя запрет на работу автосалонов по продажам машин еще сохраняется.

В Подмосковье техобслуживание и ремонт автомобилей могут разрешить уже на днях, хотя запрет на работу автосалонов по продажам машин еще сохраняется.Подмосковные сервисы планируется открыть для работы с 18 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на постановление губернатора. Но послабления коснутся не всех направлений автобизнеса."В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ на территории Московской области до 31 мая приостановлено посещение гражданами зданий, строений, сооружений, где осуществляется розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами. А с 18 мая планируется возобновление технического обслуживания и ремонта транспортных средств (для всех организаций и частных лиц), торговля автозапчастями, деталями, узлами и принадлежностями к ним", - говорится в сообщении.При этом сообщается, что до 31 мая возможен ремонт автотехники, которая обеспечивает работу транспортной системы Московской области, а также предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность Подмосковья.Ранее стало известно, что запрет на авторемонтные работы и продажу запчастей столичным автодилерам решено снять с 12 мая. Но автосалоны пока также закрыты для посетителей.