В одном из микрорайонов Якутска развернут пост наблюдения за паводковой ситуацией и оказания помощи населению. В него входят 12 человек и пять единиц техники.

В одном из микрорайонов Якутска развернут пост наблюдения за паводковой ситуацией и оказания помощи населению. В него входят 12 человек и пять единиц техники.На такой шаг МЧС пошло из-за угрозы подтопления домов на берегу реки Лены. В городе даже был введен режим чрезвычайной ситуации.Для жителей подготовлен пункт временного размещения на 200 человек. Чтобы снизить уровень воды, в проблемном месте планируется провести взрывные работы, сообщает телеканал "Россия 24".