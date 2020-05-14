Сбербанк и Mail.Ru Group инвестировали 290 млн рублей в московский сервис доставки еды Кухня на районе и получили 30% долю основателей бизнеса. Подробности – в программе Вести.net.

"Сбербанк" и Mail.Ru Group инвестировали 290 млн рублей в московский сервис доставки еды "Кухня на районе" и получили 30% долю основателей бизнеса. У сервиса "Кухня на районе" есть свои центры производства еды, так называемые dark kitchen, куда нельзя прийти и поесть, как в ресторане, но откуда можно заказать горячую еду. Сейчас компания насчитывает 29 кухонь, из которых 17 находятся в центре, внутри третьего транспортного кольца, где расположено много офисов.Рынок доставки еды значительно вырос во время карантина и скорее всего продолжит рост. Исследователи компании "INFOLine-Аналитика" отмечают, что инвестиции сервиса "Кухня на районе" сейчас необходимы. Свои кухни есть у "Яндекса" в виде сервиса "Яндекс.Шеф" плюс на рынок экспресс-доставки выходят магазины, в которых также есть производство готовой еды: "ВкусВилл" и "Азбука Вкуса". Аналитики полагают, что скорее всего в будущем "Сбербанк" и Mail.Ru Group выкупят долю финансовых инвесторов, основателей "Кухня на районе", и станут крупнейшим акционером компании.Это выглядит логично, так как с точки зрения традиционного для холдингов противостояния "Яндекс" и Mail.Ru Group соперничают на рынках торговых онлайн-площадок, видеосервисов, онлайн-вызова такси, доставки еды и теперь еще похоже на рынке производства еды. Для "Сбербанка" и Mail.Ru Group - это уже вторая инвестиция с начала карантина, в апреле партнеры объявили о покупке 75% в сервисе экспресс-доставки еды "Самокат" - прямом конкуренте сервиса "Яндекс.Лавка". "Самокат" также вошел в совместное предприятие банка и ИТ-холдинга, которое объединяет сервисы Delivery Club, "Ситимобил" и "Сбербанкинг", каршеринг YouDrive и другие. У него же в залоге оказались и 30% "Кухни на районе".