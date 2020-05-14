Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в летние месяцы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в летние месяцы."У нас ожидается жаркое лето, но будет значительная разница в разных федеральных округах в разное время", — сообщил он "Интерфаксу".По словам специалиста, волны тепла будут чередоваться с периодами похолодания, во время которых возможны дожди и сильные ветра. Вильфанд уточнил, что формирование антициклонов, которые принесут холодный воздух, будет происходить в северных регионах страны.Кроме того, руководитель Гидрометцентра предупредил об опасности сильных дождей в горных регионах, так как это приводит к быстрому подъему уровня воды в реках. В связи с этим он призвал местных метеорологов внимательно следить за ситуацией и вовремя предупреждать население.