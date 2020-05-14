В Иркутске пьяный 26-летний мужчина попытался угнать легковушку и, удирая от ее хозяина, повредил несколько припаркованных автомобилей. Полицейские опубликовали видео с честным рассказом о ночных приключениях.

В Иркутске пьяный 26-летний мужчина попытался угнать легковушку и, удирая от ее хозяина, повредил несколько припаркованных автомобилей, после чего его удалось задержать.Инцидент произошел в микрорайоне Березовый в ночь на 14 мая. Полицейские опубликовали видео с честным рассказом угонщика о своих ночных приключениях."Выпил 0,5 водки и две по полтора пива", — рассказал мужчина с побитым лицом о том, что его мотивировало. Потом, по его словам, он пошел один гулять и решил угнать машину, чтобы покататься.Полицейские сообщили, что задержанный, который не первый раз нарушает закон, в настоящее время находится в участке. Решается вопрос о его помещении в изолятор временного содержания.