Два человека пострадали в результате взрыва на оружейном заводе в Болгарии. Это второй случай с начала года на производстве компании Арсенал.

Два человека пострадали в результате взрыва на оружейном заводе в Болгарии. Это второй случай с начала года на производстве компании "Арсенал", сообщает "Дневник".ЧП произошло утром 14 мая на заводе №3 под Казанлыком, что почти в 200 километрах от Софии. По предварительным данным, в цехе по производству дымовых шашек воспламенилась горючая смесь, после чего прогремел взрыв. Ударной волной выбило стекла и повредило стены помещения.Один сотрудник получил легкие травмы — ему поранило руку обломком стены, второму досталось крепче — у мужчины травма головы.Территория стратегического объекта оцеплена, на месте работают следователи.Два месяца назад, 11 мая, произошел взрыв на складе детонаторов на заводе №4 "Арсенала" под Маглижем, тогда травмы получили шесть человек.