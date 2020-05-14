Япония создаст схему для вливания капитала в крупные и средние компании, которые пострадали от пандемии коронавируса, пишет Reuters.

Япония создаст схему для вливания капитала в крупные и средние компании, которые пострадали от пандемии коронавируса, пишет Reuters.В рамках схемы государственные кредиторы будут инвестировать в пострадавшие компании, предлагая субординированные кредиты или принимая привилегированные акции, сообщили Reuters четыре чиновника на условиях анонимности.Инвестиции государства помогут компаниям укрепить свое финансовое положение, что позволит им избежать снижения кредитных рейтингов.Эта схема будет включена в новый пакет мер правительства по смягчению экономических последствий пандемии. Она будет частично финансироваться за счет второго дополнительного бюджета на текущий финансовый год, который начался в апреле, заявили чиновники.Пандемия и меры по борьбе с распространением COVID-19 усиливают вероятность того, что Япония столкнется с глубокой рецессией.Глава Банка Японии Харухико Курода на этой неделе заявил, что центробанк сделает "все возможное", чтобы смягчить растущие последствия пандемии коронавируса. Курода дал понять, что любые дальнейшие шаги регулятора будут направлены на оказание помощи компаниям, испытывающим нехватку денег.