Гражданин работал в компьютерном клубе администратором, и у него остались ключи от помещения. Воспользовавшись ими, мужчина похитил технику...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Преображенское г. Москвы задержали 28-летнего мужчину по подозрению в краже.В территориальный отдел полиции обратился индивидуальный предприниматель. Он сообщил, что из его компьютерного клуба, расположенного на Краснобогатырской улице, неизвестный похитил предметы мебели и игровую технику. Сумма ущерба составила около 700 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого.Установлено, что данный гражданин работал в компьютерном клубе администратором, и у него остались ключи от помещения. Воспользовавшись ими, мужчина похитил игровую технику, а также компьютерный стол и кресло. Часть похищенного сбыл и денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Оставшаяся часть была изъята и возвращена владельцу.Следствием ОМВД России по району Преображенское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73