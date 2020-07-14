ОМВД России по району Гольяново г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Болженко Юрия Викторовича 1946 года рождения...

ОМВД России по району Гольяново г. Москвы устанавливается местонахождение пропавшего без вести Болженко Юрия Викторовича 1946 года рождения, местонахождение которого неизвестно с октября 2009 года.Приметы: славянская внешность, на вид 70-75 лет, стройного телосложения, рост 170 см, лицо овальное, брови дугообразные, нос прямой, рот средний.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)467-37-59 или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73