По имеющейся информации, злоумышленники получали крупные партии наркотиков и реализовывали их в Московском регионе через тайники-закладки...

Сотрудники ОНК УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих мужчин, подозреваемых в попытке сбыта наркотического средства.Сотрудники полиции в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на Уральской улице задержали двоих приезжих мужчин в возрасте 21 и 22 лет при попытке сбыта наркотического средства. По имеющейся информации, злоумышленники получали крупные партии наркотиков и реализовывали их в Московском регионе через тайники-закладки.При личном досмотре полицейские изъяли у одного из злоумышленников 90 свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта изъятое является наркотическим средством – героином, массой более 200 граммов.Следователем отдела МВД России по району Гольяново г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление личности и розыск соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73