Сергей Волков, глава г. Владимира Если мы сегодня им не займемся, вопрос займется нами в ближайшее время. У нас уже население начинает жаловаться на то, что город засыпан покрышками. Еще

Сергей Волков, глава г. Владимира Если мы сегодня им не займемся, вопрос займется нами в ближайшее время. У нас уже население начинает жаловаться на то, что город засыпан покрышками. Еще немного, и в городе случится шинный коллапс. Поэтому систему нужно выстраивать. Причем так, чтобы она работала без сбоев в любое время года и в любых