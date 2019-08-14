В центре Рио-де-Жанейро в результате крупного ДТП пострадал, по меньшей мере, 51 человек. Инцидент произошел в минувший вторник в одном из подземных туннелей, где столкнулись два автобуса и пять легковых автомобилей.

В центре Рио-де-Жанейро в результате крупного ДТП пострадал, по меньшей мере, 51 человек. Инцидент произошел в минувший вторник в одном из подземных туннелей, где столкнулись два автобуса и пять легковых автомобилей.Наибольшее опасение у медиков вызывает состояние четырех пострадавших, они госпитализированы. Остальным помощь оказывается на месте, передает ТАСС.