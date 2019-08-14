Российские хоккеисты Никита Кучеров и Александр Овечкин вошли в тройку лучших крайних нападающих Национальной хоккейной лиги по версии NHL Network. Всего экспертами было включено в рейтинг 20 игроков.

Российские хоккеисты Никита Кучеров и Александр Овечкин вошли в тройку лучших крайних нападающих Национальной хоккейной лиги по версии NHL Network. Всего экспертами было включено в рейтинг 20 игроков.Аналитики отдали нападающему "Тампы-Бэй Лайтнинг" первую строчку рейтинга, в то время как хоккеисту "Вашингтон Кэпиталз" – третью, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на официальный сайт НХЛ. Второе место – у Патрика Кейна из "Чикаго Блэкхоукс".Помимо Кучерова и Овечкина в Топ-20 также вошло еще два российских хоккеиста: Артемий Панарин из "Нью-Йорк Рейнджерс" занял восьмую позицию, а Владимир Тарасенко из "Сент-Луис Блюз" расположился на 14 месте.