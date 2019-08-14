В одном из жилых районов северного японского города Саппоро с населением почти 2 миллиона человек членами местной ассоциации охотников застрелен дикий медведь.

В одном из жилых районов северного японского города Саппоро с населением почти 2 миллиона человек членами местной ассоциации охотников застрелен медведь.Полиция Саппоро предупредила горожан о возможности новых появлений медведей в жилой зоне города и призвала их к бдительности. За последние несколько недель медведей видели в нескольких районах города, хищники совершали набеги на сельскохозяйственные угодья, передает ТАСС.