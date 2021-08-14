Двухэтажка на Суздальском проспекте 23 «А». Дому – 70 лет. Жилые помещения уже давно признаны аварийными, но в квартирах до сих пор живут люди. Жили бы и дальше, но городские чиновники решили

Двухэтажка на Суздальском проспекте 23 «А». Дому – 70 лет. Жилые помещения уже давно признаны аварийными, но в квартирах до сих пор живут люди. Жили бы и дальше, но городские чиновники решили пустить аварийное здание под снос, а людям компенсировать стоимость их жилплощади – деньгами! Но предложенные за ветхие квартиры суммы – людей не устраивают,