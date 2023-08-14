Сотрудники ОУР УВД по СВАО совместно с коллегами из территориального Отдела задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки...

«Сотрудники ОУР УВД по СВАО совместно с коллегами из территориального Отдела задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В Дежурную часть Отдела МВД России по Ярославскому району города Москвы через службу «02» обратился бдительный водитель такси и пояснил, что ему поступил заказ на улице Большая Черемушкинская, приехав куда, он забрал у пожилой гражданки пакет с неизвестным содержимым внутри, который должен был доставить на улицу Вишневая г. Ивантеевки. Однако его насторожило, что женщина сильно нервничала, поэтому он решил проверить, что находится в пакете и обнаружил там крупную сумму денег. После чего он позвонил в полицию.В ходе проверки было установлено, что неизвестная позвонила 91-летней потерпевшей под видом её внучки и сообщила, что попала в серьёзное ДТП, из-за чего ей необходима дорогостоящая операция. Женщина испугалась за здоровье своей родственницы. Пенсионерка выполнила все условия звонившей и передала водителю такси пакет с одеждой, в которую были завернуты более 750 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого на улице Вишневая г. Ивантеевки. Им оказался 27-летний житель Московской области. Денежные средства изъяты в полном объеме и будут возвращены потерпевшей.По данному факту следствием ОМВД России по Ярославскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех участников противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29