Сотрудники ОУР УВД по СВАО совместно с коллегами из территориального Отдела задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки...
«Сотрудники ОУР УВД по СВАО совместно с коллегами из территориального Отдела задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.
В Дежурную часть Отдела МВД России по Ярославскому району города Москвы через службу «02» обратился бдительный водитель такси и пояснил, что ему поступил заказ на улице Большая Черемушкинская, приехав куда, он забрал у пожилой гражданки пакет с неизвестным содержимым внутри, который должен был доставить на улицу Вишневая г. Ивантеевки. Однако его насторожило, что женщина сильно нервничала, поэтому он решил проверить, что находится в пакете и обнаружил там крупную сумму денег. После чего он позвонил в полицию.
В ходе проверки было установлено, что неизвестная позвонила 91-летней потерпевшей под видом её внучки и сообщила, что попала в серьёзное ДТП, из-за чего ей необходима дорогостоящая операция. Женщина испугалась за здоровье своей родственницы. Пенсионерка выполнила все условия звонившей и передала водителю такси пакет с одеждой, в которую были завернуты более 750 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого на улице Вишневая г. Ивантеевки. Им оказался 27-летний житель Московской области. Денежные средства изъяты в полном объеме и будут возвращены потерпевшей.
По данному факту следствием ОМВД России по Ярославскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех участников противоправной деятельности.
Пресс-служба УВД по СВАО
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