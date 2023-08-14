Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Западного округа столицы задержаны семеро жителей столичного региона...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Западного округа столицы задержаны семеро жителей столичного региона. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном организованной группой.Предварительно установлено, что криминальный бизнес организовали бывшие сотрудники организации, работавшей по принципу финансовой пирамиды. После ее закрытия была создана компания, предлагавшая юридические услуги. Используя базу данных обманутых вкладчиков, злоумышленники обзванивали их и предлагали помощь в возврате потерянных инвестиций.Фигуранты сообщали, что якобы располагают закрытой информацией о финансах и имуществе организации-банкрота, с помощью которых можно вернуть вклады. Они убеждали граждан заключать договоры на оказание платных юридических услуг, однако свои обещания не выполняли. Потерпевшие, среди которых много пожилых людей, оказывались обманутыми дважды. Аферисты присваивали полученные деньги и переставали выходить на связь.Осознавая криминальный характер своих действий, участники группы периодически меняли офисы, регулярно уничтожали документацию и меняли телефонные номера. С работниками проводились тренинги и инструктажи по методам социальной инженерии. По версии следствия, фигуранты могут быть причастны более чем к 70 фактам противоправной деятельности. Потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 10 млн рублей.Оперативниками задержаны предполагаемый организатор группы и шестеро его сообщников, трое из которых – приезжие из ближнего зарубежья. В ходе проведенных обысков в арендуемых офисных помещениях оперативниками изъяты документы, оргтехника, средства связи, сим-карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.Следователем СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Продолжаются мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.