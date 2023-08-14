Сотрудниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене по подозрению в совершении грабежа менее чем за сутки задержан ранее судимый 26-летний мужчина...

«Сотрудниками уголовного розыска УВД на Московском метрополитене по подозрению в совершении грабежа менее чем за сутки задержан ранее судимый 26-летний мужчина», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.По имеющейся информации, в ночное время около станции метро «Преображенская площадь» Сокольнической линии подозреваемый заметил мужчину, направляющегося в сторону подуличного перехода, и проследовал за ним. В ходе завязавшегося разговора злоумышленник ударил 61-летнего жителя столицы в спину. Когда потерпевший упал, он вытащил из кармана его брюк банковскую и проездную карты, после чего, увидев идущих пассажиров, скрылся с места происшествия.Менее чем за сутки, сотрудники уголовного розыска УВД на Московском метрополитене установили личность нападавшего и задержали его в Северо-Восточном округе столицы. Им оказался ранее судимый 26-летний гражданин без определенного места жительства на территории города Москвы. Как стало известно, денежными средствами, с похищенной банковской карты, он распорядился по своему усмотрению.По данному факту следователем УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18