Сотрудники ППСП ОМВД России по Ломоносовскому району г. Москвы задержали подозреваемого в незаконном обороте сильнодействующего вещества в целях сбыта...

«Сотрудники ППСП ОМВД России по Ломоносовскому району задержали подозреваемого в незаконном обороте сильнодействующего вещества в целях сбыта.Предварительно установлено, что в результате несения службы на обслуживаемой территории сотрудниками полиции на проспекте Вернадского был выявлен подозрительный гражданин. Во время беседы с 47-летним приезжим гражданином правоохранители выяснили, что он осуществляет раскладку запрещенных веществ в форме «тайников-закладок» на территории района.В ходе проведения осмотра места происшествия, в различных местах на улицах Кравченко и Марии Ульяновой, а также на проспекте Вернадского полицейскими обнаружено и изъято 8 «тайников-закладок», в которых находились более 100 капсул красно-белого цвета с неизвестным веществом внутри. Согласно проведенному исследованию, изъятое содержит в своем составе сильнодействующее вещество – прегабалин, общая масса которого составила более 42 граммов.Также в ходе личного досмотра у мужчины изъят мобильный телефон, в котором находились записи с указанием местоположения разложенных запрещенных веществ для покупателей.По данному факту подразделением дознания ОМВД России по Ломоносовскому району г. Москвы возбуждено 8 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 234 УК РФ "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56