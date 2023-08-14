Оперативники ОМВД России по Рязанскому району г. Москвы в кратчайшие сроки задержали двоих подозреваемых в совершении грабежей ювелирных украшений...

«Оперативники ОМВД России по Рязанскому району г. Москвы в кратчайшие сроки задержали двоих подозреваемых в совершении грабежей ювелирных украшений», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В территориальные ОМВД по районам Кузьминки, Выхино-Жулебино и Рязанский в один день поступило 5 заявлений от женщин, о том, что в дневное время суток в общественных местах их ограбили двое неизвестных. Один из злоумышленников подходил на улице к потерпевшим и пытался отвлечь их, задавая вопросы на общие темы. В это время его подельник подходил и срывал украшения с шеи женщин. После чего оба злоумышленника скрывались в неизвестном направлении.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых на Шатурской улице. Ими оказались ранее судимые граждане в возрасте 27 и 31 года. Похищенные украшения злоумышленники сбыли, а вырученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению. Общий материальный ущерб составил свыше 135 тысяч рублей.Следствием ОМВД России по Рязанскому району г. Москвы расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, – лишение свободы на срок до 7 лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО8 (495) 709-13-09