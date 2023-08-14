Оперативники ОМВД России по Рязанскому району г. Москвы в кратчайшие сроки задержали двоих подозреваемых в совершении грабежей ювелирных украшений...
«Оперативники ОМВД России по Рязанскому району г. Москвы в кратчайшие сроки задержали двоих подозреваемых в совершении грабежей ювелирных украшений», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.
В территориальные ОМВД по районам Кузьминки, Выхино-Жулебино и Рязанский в один день поступило 5 заявлений от женщин, о том, что в дневное время суток в общественных местах их ограбили двое неизвестных. Один из злоумышленников подходил на улице к потерпевшим и пытался отвлечь их, задавая вопросы на общие темы. В это время его подельник подходил и срывал украшения с шеи женщин. После чего оба злоумышленника скрывались в неизвестном направлении.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых на Шатурской улице. Ими оказались ранее судимые граждане в возрасте 27 и 31 года. Похищенные украшения злоумышленники сбыли, а вырученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению. Общий материальный ущерб составил свыше 135 тысяч рублей.
Следствием ОМВД России по Рязанскому району г. Москвы расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, – лишение свободы на срок до 7 лет.
Пресс-служба УВД по ЮВАО
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