Сотрудниками УВД на Московском метрополитене задержаны двое подозреваемых в нанесении побоев молодым людям, один из которых несовершеннолетний...

Сотрудниками УВД на Московском метрополитене задержаны двое подозреваемых в нанесении побоев молодым людям, один из которых несовершеннолетний.В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции столичного метрополитена была выявлена видеозапись, на которой двое агрессивно настроенных граждан нападают на двоих молодых людей в переходе станции метро «Авиамоторная», нанося удары руками и ногами в область головы и тела. После чего злоумышленники скрываются с места происшествия.Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили личности участников противоправного инцидента и задержали их на станции метро «Котельники». Ими оказались 18-летний житель Санкт-Петербурга и 30-летний москвич. Мужчин доставили в отдел полиции для разбирательства.Также полицейскими были установлены потерпевшие – жители Рязанской области в возрасте 16 и 18 лет, которые не стали сразу обращаться за помощью в медицинское учреждение и полицию. Согласно заключению медиков, они получили множество телесных повреждений различной степени тяжести. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает.Органами дознания УВД на Московском метрополитене возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй 116 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемым избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.Пресс – служба УВД на ММ ГУ МВД России по г. Москве