Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Преображенское г. Москвы задержали подозреваемого в хищении денежных средств с банковской карты...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Преображенское г. Москвы задержали подозреваемого в хищении денежных средств с банковской карты.Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь около станции метро «Преображенская площадь», подошёл к мужчине и попросил материальной помощи. После чего они вместе проследовали до банкомата, и во время снятия денежных средств, злоумышленник запомнил пин-код. Покинув помещение банка вместе с потерпевшим, в момент прощания с ним, тайно похитил его банковскую карту и осуществил снятие денежных средств несколькими транзакциями на сумму 640 тысяч рублей. Когда потерпевший обнаружил пропажу банковской карты он сразу обратился в полицию.Материальный ущерб составил 640 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали 34-летнего приезжего. Денежными средствами фигурант распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по району Преображенское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Максимальное наказание, предусмотренное инкриминируемой частью данной статьи УК РФ, – лишение свободы на срок до шести лет.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73