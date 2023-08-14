Возле подъезда дома на Рублевском шоссе неизвестный молодой человек стал требовать от 43-летнего мужчины денежные средства, при этом угрожая ножом...

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Кунцево г. Москвы по горячим следам задержали 19-летнего молодого человека по подозрению в разбойном нападении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что возле подъезда одного из домов на Рублевском шоссе неизвестный молодой человек стал требовать от 43-летнего мужчины денежные средства, при этом угрожая ножом. Происходящее увидел 39-летний прохожий, который попытался остановить противоправные действия неизвестного и вызвал полицию. Однако злоумышленник успел нанести несколько ударов руками мужчинам в области головы и туловища.Незамедлительно прибывшие полицейские задержали 19-летнего подозреваемого и доставили его в территориальный отдел полиции для разбирательства.Потерпевшие обратились в медицинское учреждение за оказанием необходимой квалифицированной помощи. В настоящее время здоровью потерпевших ничего не угрожает.Следователем ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93