Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево г. Москвы совместно с сотрудниками ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в краже иномарки...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево г. Москвы совместно с сотрудниками ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в краже иномарки.Предварительно установлено, что у 55-летнего жителя столицы украли автомобиль марки «Опель». Мужчина рассказал, что, выйдя утром на работу, не увидел транспортное средство, припаркованное у дома на Солнцевском проспекте, которое длительное время не использовалось, так как находится в неисправном состоянии.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний неработающий мужчина.Злоумышленник украл вышеуказанный автомобиль для дальнейшего разбора на запчасти. Он сказал знакомому, что якобы купил не новую машину, которая не на ходу, и попросил помочь отбуксировать автомобиль на Боровское шоссе. Разобрать похищенную машину злоумышленник не успел, так как в тот же день был задержан полицейскими.Похищенный автомобиль изъят и в скором времени будет возвращен владельцу.Следствием ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ "Кража". В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93