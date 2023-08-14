Сотрудниками следственного подразделения ОМВД России по району Теплый Стан г. Москвы возбуждено 7 уголовных дел в отношении 39-летнего приезжего, подозреваемого в мошеннических действиях...

«Сотрудниками следственного подразделения ОМВД России по району Теплый Стан г. Москвы возбуждено 7 уголовных дел в отношении 39-летнего приезжего, подозреваемого в мошеннических действиях», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что 39-летний приезжий, имея медицинское образование, трудоустроился врачом в поликлинику на Ленинском проспекте. Во время осуществления трудовой деятельности злоумышленник проводил лечение пациентов якобы дорогостоящими препаратами за отдельную плату, которую они переводили на его банковский счет. Однако использовал дешевые лекарственные средства.Помимо этого, подозреваемый предлагал пациентам приобрести дорогостоящие иностранные медикаменты, деньги на которые они переводили на его счет. Но выполнять взятые на себя обязательства он не собирался.Также мужчина просил денежные средства у работника медицинской клиники, якобы на покупку средств связи, но свои обязательства не выполнил.Таким образом, известно о 6 пациентах и медицинском работнике клиники, которые стали жертвами доктора. Каждый из них обратился с заявлением в полицию. Общая сумма материального ущерба составила свыше 4 миллионов рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение и задержали подозреваемого – 39-летнего приезжего мужчину. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следственным подразделением ОМВД России по району Теплый Стан г. Москвы в отношении подозреваемого возбуждено 7 уголовных дел по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Уважаемые граждане! Схема предоставления мошеннических услуг в сфере медицины проста: мошенники пытаются выманить денежные средства в обмен на предоставление не действующей медицинской услуги или препарата. Всегда проверяйте соответствующую документацию, прежде чем передать денежные средства. Если в отношении вас совершены преступные деяния, то просим незамедлительно обращаться в полицию. Будьте внимательны и осторожны!