Злоумышленники разработали и реализовали схему присвоения чужой недвижимости. Они получали информацию о квартирах, владельцы которых длительное время в них не проживали...

«Сотрудниками Московского уголовного розыска совместно с коллегами из ЮЗАО столицы и ОМВД России по району Котловка города Москвы задержаны 20 человек – жители нескольких регионов России. Они подозреваются в серии мошенничеств, совершенных организованной группой в особо крупном размере. Предварительно установлено, что злоумышленники разработали и реализовали схему присвоения чужой недвижимости. Они получали информацию о квартирах, владельцы которых длительное время в них не проживали. Под видом собственников и покупателей фигуранты на основании подложных документов оформляли договоры купли-продажи жилья. Затем подавали документы в регистрирующие органы и оформляли право собственности. Таким образом удалось присвоить восемь столичных квартир. Ущерб составил более 80 миллионов рублей. В дальнейшем аферисты перепродавали жилплощадь добросовестным покупателям. После того как обман был раскрыт, полицейские задержали организаторов и участников криминального бизнеса, некоторые из которых ранее судимы за аналогичные преступления. По местам их проживания обнаружены и изъяты подложные паспорта и водительские удостоверения, договоры купли-продажи квартир, оборудование и материалы для изготовления документов, средства связи, носители информации, банковские карты, печати, штампы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следователем УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ. В настоящее время они соединены в одно производство. В отношении восьмерых фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четверым – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Семеро находятся под домашним арестом, в отношении одной подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех возможных эпизодов противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.