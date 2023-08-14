Полицейскими проведено шесть обысков в жилищах задержанных и в торговых павильонах. Изъято более двух тысяч единиц парфюмерной продукции, товар направлен на экспертизу...

«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве задержали двух жительниц Подмосковья, подозреваемых в незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Предварительно установлено, что одна из задержанных зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и организовала работу трех торговых точек на территории Зеленограда. В них предлагали приобрести парфюмерную продукцию различных мировых брендов с признаками контрафактности. Товар организатор приобретала оптом на столичных рынках. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых по местам проживания в Подмосковье. Ими оказались женщина-организатор и ее помощница. Полицейскими проведено шесть обысков в жилищах задержанных и в торговых павильонах. Изъято более двух тысяч единиц парфюмерной продукции, товар направлен на экспертизу. Следователем СУ УВД по ЗелАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 180 УК РФ. В отношении фигуранток избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время полицейские устанавливают всех лиц, причастных к совершению противоправных действий», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.