Портал государственных услуг с помощью настройки функции уведомлений напомнит вам о необходимости заменить документы...

Портал государственных услуг с помощью настройки функции уведомлений напомнит вам о необходимости заменить документы – водительское удостоверение и паспорт гражданина РФ.Если вы ввели данные документов в личном кабинете и не отключали функцию уведомлений, напоминание сработает автоматически. За три месяца до окончания срока действия водительского удостоверения, а также за два месяца до наступления возраста, предполагающего замену общегражданского паспорта (20 и 45 лет), в разделе «Мои события» личного кабинета пользователя появится напоминание о необходимости замены документа с истекающим сроком действия.Чтобы не пропустить истечение срока действия ваших документов, убедитесь, что информация о них полностью и корректно заполнена в вашем личном кабинете.Чтобы настроить оповещения:Зарегистрируйтесь или войдите на портал госуслуг.Заполните в профиле дату выдачи паспорта и водительского удостоверения.Проверьте, что у вас активированы уведомления типа “События календаря”:уведомления по электронной почте,смс-уведомления,push-уведомления (для мобильных приложений).Кроме уведомлений о замене документов, можно настроить уведомления и для других процедур:статусы заявлений;статусы платежей;статусы записи на прием;ответы службы поддержки;государственная электронная почтовая система.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31