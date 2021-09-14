Портал государственных услуг с помощью настройки функции уведомлений напомнит вам о необходимости заменить документы...
Портал государственных услуг с помощью настройки функции уведомлений напомнит вам о необходимости заменить документы – водительское удостоверение и паспорт гражданина РФ.
Если вы ввели данные документов в личном кабинете и не отключали функцию уведомлений, напоминание сработает автоматически. За три месяца до окончания срока действия водительского удостоверения, а также за два месяца до наступления возраста, предполагающего замену общегражданского паспорта (20 и 45 лет), в разделе «Мои события» личного кабинета пользователя появится напоминание о необходимости замены документа с истекающим сроком действия.
Чтобы не пропустить истечение срока действия ваших документов, убедитесь, что информация о них полностью и корректно заполнена в вашем личном кабинете.
Чтобы настроить оповещения:
Зарегистрируйтесь или войдите на портал госуслуг.
Заполните в профиле дату выдачи паспорта и водительского удостоверения.
Проверьте, что у вас активированы уведомления типа “События календаря”:
уведомления по электронной почте,
смс-уведомления,
push-уведомления (для мобильных приложений).
Кроме уведомлений о замене документов, можно настроить уведомления и для других процедур:
статусы заявлений;
статусы платежей;
статусы записи на прием;
ответы службы поддержки;
государственная электронная почтовая система.
Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО
(499) 731-94-31