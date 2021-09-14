В Коврове вынесли приговор ранее судимому мужчине. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего. По данным ковровского суда, в январе

В Коврове вынесли приговор ранее судимому мужчине. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего. По данным ковровского суда, в январе этого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения увидел, как незнакомец оттолкнул на улице его подругу. Женщина поскользнулась и упала. После обвиняемый стал ругаться с незнакомым мужчиной. Завязалась драка, в ходе