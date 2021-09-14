Злоумышленники в ночное время, предположительно используя различные инструменты, взломали дверные замки и незаконно проникли в технические помещения на чердаках домов...

«Оперативники Отдела уголовного розыска ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве и сотрудниками ППСП ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы задержали двоих подозреваемых в хищении имущества в особо крупном размере.Предварительно установлено, что злоумышленники в ночное время, предположительно используя различные инструменты, взломали дверные замки и незаконно проникли в технические помещения на чердаках домов в 3 микрорайоне Зеленограда. Оттуда они тайно похитили датчики противопожарной безопасности и электроприводы, принадлежащие управляющей компании. Общий материальный ущерб составил около 4 млн рублей.Во время одной из попыток кражи оборудования сработала сигнализация, и на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции.Один подозреваемый был задержан на месте, на чердаке дома, второй – во дворе. Ими оказались ранее судимые 34-летний и 41-летний жители Московской области. Также сотрудники полиции обнаружили сумку с инструментами и перчатками.Следствием СУ УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 и 4 статьи 158 УК РФ "Кража", а также части 3 статьи 30 "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", части 3 статьи 158 УК РФ "Кража".В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31