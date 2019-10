Американский президент Дональд Трамп сообщил, что работает с сенаторами и конгрессменами по вопросу введения мощных санкций против Турции за военную операцию в Сирии против союзных США курдских формирований. По словам Трампа, Минфин США готов сделать это, хотя может потребоваться дополнительный закон. Турция попросила, чтобы санкции не вводились, отметил Трамп.

Американский президент Дональд Трамп сообщил в "Твиттере", что работает с сенаторами и конгрессменами по вопросу введения "мощных санкций" против Турции за военную операцию против союзных США курдских формирований в Сирии. По словам Трампа, Минфин США готов сделать это, хотя может потребоваться дополнительный закон. Турция попросила, чтобы санкции не вводились, отметил Трамп.Dealing with @LindseyGrahamSC and many members of Congress, including Democrats, about imposing powerful Sanctions on Turkey. Treasury is ready to go, additional legislation may be sought. There is great consensus on this. Turkey has asked that it not be done. Stay tuned!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2019Готовность к "моментальному" вводу экономических санкций против Турции подтвердил в эфире ABC News министр финансов США Стивен Мнучин. По его словам, санкции могут начаться с малого, а могут — и с "максимального давления, которое разрушит турецкую экономику".Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель предложил ей выбирать между Турцией и Рабочей партией Курдистана, передает РИА Новости. Глава МИД Германии заявил о прекращении продажи оружия Турции, отметил Эрдоган, добавив, что спросил у Меркель: "Мы с вами союзники по НАТО или же вы взяли в НАТО террористическую организацию, а мы об этом не знаем? Вы с нами или с террористами?"По мнению главы Пентагона Марка Эспера, Турция не пойдет на перемирие на севере Сирии, и сирийские курды заключат соглашение с Москвой и Дамаском. По его словам, США уверены, что они "действуют в этом направлении" и уже работают над соглашением, передает ТАСС.Тем временем силы США покидают военную базу в Эль-Джалабии на северо-востоке Сирии. По данным сирийского агентства САНА, американские солдаты эвакуируют базу, находящуюся в северной части сирийской провинции Ракка.