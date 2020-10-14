Медики сообщили, что доставляют беременную женщину в родильный дом, но не успевают по причине заторов на дорогах...

«Сотрудники Госавтоинспекции Северного округа в час пик помогли бригаде скорой медицинской помощи оперативно доставить роженицу в медицинское учреждение», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В ходе несения службы к экипажу дорожно-патрульной службы Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве за помощью обратились сотрудники скорой медицинской помощи. Медики сообщили, что доставляют беременную женщину в родильный дом, но не успевают по причине заторов на дорогах.Оценив обстановку, лейтенант полиции Александр Хафизов и лейтенант полиции Максим Храбров приняли решение о сопровождении машины скорой помощи до медучреждения.Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников Госавтоинспекции роженица в считанные минуты была доставлена в роддом, где на свет появилась здоровая девочка.Позднее автоинспекторы прибыли на выписку, чтобы поздравить новоиспеченных родителей с рождением малышки и пожелать им крепкого здоровья и успехов. В свою очередь мама и папа девочки от всей души поблагодарили полицейских за своевременно оказанную помощь.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81