После поездки в автомобиле злоумышленника, 75-летний потерпевший обнаружил пропажу 25 тысяч рублей со своей карты...

Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по району Лефортово задержали приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в краже денежных средств с банковской карты пенсионера.Полицейскими установлено, что злоумышленник подвозил 75-летнего заявителя на личном автомобиле. После завершения поездки пассажир передал водителю свой телефон, чтобы тот помог ему через мобильное приложение осуществить оплату, сумма которой составляла 600 рублей. После этого пожилой гражданин ушел домой, а утром обнаружил пропажу 25 тысяч рублей со своей карты.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции по месту жительства задержали 41-летнего подозреваемого. Денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.По данному факту следственным отделом ОМВД России по району Лефортово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Максимальное наказание за совершение данного противоправного деяния – лишение свободы на срок до шести лет.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18