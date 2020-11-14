По словам заявителя, проснувшись в своей квартире после ухода гостей, он обнаружил пропажу денежных средств...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Даниловскому району задержали 18-летнего жителя столицы, подозреваемого в краже денежных средств.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о краже. По словам заявителя, проснувшись в своей квартире после ухода гостей, он обнаружил пропажу денежных средств в размере 750 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на Автозаводской улице. Им оказался 18-летний житель столицы.Установлено, что злоумышленник, находясь в гостях у потерпевшего, воспользовался отсутствием внимания со стороны последнего и совершил кражу денег. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22