По словам заявителя, проснувшись в своей квартире после ухода гостей, он обнаружил пропажу денежных средств...
Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Даниловскому району задержали 18-летнего жителя столицы, подозреваемого в краже денежных средств.
В территориальный отдел полиции поступило сообщение о краже. По словам заявителя, проснувшись в своей квартире после ухода гостей, он обнаружил пропажу денежных средств в размере 750 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого на Автозаводской улице. Им оказался 18-летний житель столицы.
Установлено, что злоумышленник, находясь в гостях у потерпевшего, воспользовался отсутствием внимания со стороны последнего и совершил кражу денег. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.
По данному факту следствием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЮАО
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