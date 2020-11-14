Передвигаясь на велосипеде, злоумышленник похищал зеркала со стоящих на улице машин и прятал их в рюкзак...

Оперуполномоченные ОУР УВД по СЗАО задержали подозреваемого в серии краж зеркальных элементов с иномарок.В полицию поступило 6 сообщений о кражах с автомобилей в столичных районах Хорошево-Мневники и Митино. Владельцы иномарок «Тойота» сообщали, что с их автомобилей в вечернее время неизвестные похитили зеркальные элементы. Общий ущерб составил более 425 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские на Обводном шоссе задержали подозреваемого – 22-летнего молодого человека.Установлено, что подозреваемый находил на сайте бесплатных объявлений людей, которые были намерены приобрести зеркальные элементы для автомобилей. После чего, передвигаясь на велосипеде, злоумышленник похищал зеркала со стоящих на улице машин и прятал их в рюкзак, после чего похищенные автозапчасти сбывал третьим лицам.Следствием Отделов МВД России по районам Хорошево-Мневники и Митино г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56