Православный праздник Крещения в Петербурге в этом году, видимо, обойдется без традиционных купелей. Всё из-за аномально теплой зимы и, соответственно, тонкого льда. Об опасности выхода на такой непрочный ледовый покров постоянно твердят спасатели, напоминает ГТРК Санкт-Петербург.

Православный праздник Крещения в Петербурге в этом году, видимо, обойдется без традиционных купелей. Всё из-за аномально теплой зимы и, соответственно, тонкого льда. Об опасности выхода на такой непрочный ледовый покров постоянно твердят спасатели, напоминает ГТРК "Санкт-Петербург".Но без иорданей православные петербуржцы не останутся. Для погружения в воду и совершения таинства Крещения в разных районах города появятся специально оборудованные помосты. Планируется, что в Северной столице их будет 30. Спасатели уже активно готовятся к обустройству мест. В первую очередь, обследуют дно — чтобы погружение было безопасным.Вся информация о местах, куда можно будет придти в Крещенскую ночь, появится на сайте правительства Петербурга ближе к концу этой недели. Кроме спасателей, 19 января у иорданей будут дежурить медицинские врачи и полицейские.