Газель и три МАЗа столкнулись на трассе в окрестностях Сыктывкара, в результате инцидента пострадали два человека. Момент дорожно-транспортного происшествия зафиксировал регистратор, находившийся в салоне грузовика, участвовавшего в ДТП.

Три грузовика и фургон стали участниками массовой аварии, произошедшей днем в минувший понедельник, 13 января, под Сыктывкаром. Момент столкновения запечатлел регистратор одного из участников ДТП.Водитель МАЗа врезался в ехавшую перед ним "Газель", сбросившую скорость перед лесовозом, который, в свою очередь, остановился из-за того, что в его полосе находился автомобиль дорожной службы.После первого удара МАЗ оказался на полосе встречного движения и протаранил еще два большегруза.Как сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Коми, в результате инцидента пострадали два человека.