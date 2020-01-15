Сторожевик Черноморского флота Адмирал Эссен провел учения по противовоздушной обороне в Средиземном море. Тренировка заключалась в поиске и перехвате крылатых ракет условного противника.

Сторожевик Черноморского флота "Адмирал Эссен" провел учения по противовоздушной обороне в Средиземном море. Тренировка заключалась в поиске и перехвате крылатых ракет условного противника, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны РФ.Военные добавляют, что "Адмирал Эссен" находится в Средиземном море с декабря 2019 года. Он входит в российскую группировку из 10 кораблей, которая постоянно находится в регионе.Сторожевик "Адмирал Эссен" – представитель проекта 11356. Водоизмещение – около 4 тысяч тонн, длина — 124 метра, экипаж – 180 человек. Основное вооружение – ракетный комплекс "Калибр", артиллерийская установка А-190, реактивный бомбомет РБУ-6000, торпедный аппарат. Также на корабле есть палуба и ангар для многоцелевого вертолета Ка-27.Боевое корабль принимал участие в борьбе с терроризмом в Сирии. Например, в 2017 году сторожевик нанес удар крылатыми ракетами по позициям боевиков.